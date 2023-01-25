السويد لا تستبعد إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

أعلنت السويد أنه ليس لديها حاليا أي خطط لإرسال دبابات "ليوبارد2" القتالية إلى أوكرانيا، لكن لا تستبعد إرسالها في المستقبل.



وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون لصحيفة "سفينسكا داجبلادت" "حاليا لا تجري أي استعدادات للتبرع بالدبابات من السويد، لكن لا نستبعد أن يحدث ذلك في مرحلة لاحقة". وكان قد قال بالفعل للإذاعة السويدية يوم الجمعة الماضي أنه ليس هناك أي اعتراضات بشكل عام لإرسال دبابات لأوكرانيا.



وتريد ألمانيا تسليم دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا وتسمح أيضا لدول مثل بولندا بالقيام بذلك. ولدى الجيش السويدي حوالي 120 دبابة "لوبارد-2"، التي تعرف أيضا باسم "ستريدسفاجن 122" في السويد.



وذكرت تقارير إعلامية أن النرويج تفكر أيضا في إرسال دبابات "ليوبارد2" إلى أوكرانيا.



وذكرت صحيفة "افتنبوستن" أن الحكومة في أوسلو، تدرس حاليا ذلك. ولم تتخذ قرارا بعد.