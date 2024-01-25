ضبط متهم بحيازة 1100 طربة حشيش مخدر في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامه بحيازة 1100 طربة لمخدر الحشيش، تزن 110 كيلوجرامات، وذلك بقصد الاتجار.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، مقيم في نطاق المحافظة، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحريز المضبوطات، التي قدرت قيمتها المالية 7 ملايين و700 ألف جنيه، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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