وزارة الخزانة البريطانية تخطر الوزراء بخفض مخصصات الهدايا

أخطرت وزارة الخزانة البريطانية، أعضاء الحكومة بأن من المتوقع أن تتضمن الموازنة المقبلة أموالا محدودة لبند الهداية، مما يشير إلى الحذر فيما يضغط أعضاء من حزب المحافظين الحاكم من أجل إجراء تخفيضات ضريبية قبل الانتخابات العامة في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وقالت بلومبرج، نقلا عن مصدر مطلع، إن تحليل داخلي لوزارة الخزانة تمت مشاركته مع المسؤولين في الآونة الأخيرة قدر أن وزير المالية البريطاني جيرمي هانت سيحصل على 14 مليار جنيه إسترليني فقط (8ر17 مليار دولار) كحد أقصى لدى اتخاذ قراراته بشأن الضرائب والإنفاق.



وهذا الرقم قريب من أدنى مستوياته التاريخية، وهو أقل بكثير مما توقعه بعض الاقتصاديين.



وعلى سبيل المثال، توقع خبراء الاقتصاد في بلومبرج حدا أقصى يتراوح بين 17 مليار جنيه إسترليني و25 مليار جنيه إسترليني.



ودعمت زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع تكاليف فوائد الديون في ديسمبر الماضي، التوقعات بأن هانت سيكون لديه فرصة أكبر لمخصصات الهدايا في مارس المقبل.