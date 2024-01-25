ملك البحرين: نقدر الجهود التي يبذلها أبو الغيط لتعزيز التعاون بين الدول العربية

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم في قصر الصخير، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، رحب العاهل البحريني بالأمين العام، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية والدفاع عن القضايا العادلة للأمة والحفاظ على مكتسباتها وأمن واستقرار شعوبها.

وأكد الملك دعم مملكة البحرين لجميع المساعي التي تقوم بها جامعة الدول العربية، إيمانًا بدورها المحوري في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، والحفاظ على وحدة الصف، وتوحيد الكلمة بين الأشقاء، إزاء مختلف القضايا المصيرية.

وخلال اللقاء، استعرض الملك مع الأمين العام للجامعة العربية التحضيرات الجارية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والمقرر انعقادها في مملكة البحرين.

ورحب العاهل البحريني باستضافة المملكة لأعمال هذه القمة المرتقبة، سائلاً الله عز وجل أن يوفق إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة في هذا الاجتماع المبارك، لتحقيق كل ما يخدم قضايا الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها.

وأكد أن ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة، تستوجب التشاور والتنسيق المتواصل بهدف توحيد المواقف والتغلب على كافة التحديات.

ومن جانبه، أطلع الأمين العام الملك على الترتيبات المتعلقة بالقمة والقضايا المدرجة على جدول أعمالها، معربًا عن عميق شكره وبالغ تقديره وامتنانه للعاهل البحريني على دعم للمملكة لجامعة الدول العربية المستمر، لتواصل دورها في خدمة القضايا العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي.

كما جرى خلال اللقاء بحث أهم الأحداث التي تشهدها الساحة العربية وأبرز التطورات الإقليمية والعالمية.