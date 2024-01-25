العراق يعلن اتفاقه مع الولايات المتحدة على تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية

أعلن العراق عن توصله إلى اتفاق مع الولايات المتحدة من أجل صياغة جدول زمني يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي على أراضيه، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم:" تعلن الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين منذ أغسطس عام 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش".

وأضافت الوزارة أن "الاتفاق يتضمن الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية، ونخص بالذكر اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة، وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين".

وأشار البيان إلى أن الجانبين أعربا عن دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها، وأهمية الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها للحفاظ على استقرار العراق والمنطقة.

من جانبه، قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي في بيان أوردته وسائل إعلام أمريكية، "إن الولايات المتحدة والحكومة العراقية ستبدآن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية في الأيام المقبلة، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين البلدين بواشنطن في أغسطس عام 2023".

وأشار البيان إلى أن اللجنة العسكرية العليا ستناقش كيفية انتقال مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وفقا لجدول زمني يأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية: التهديد الذي يشكله داعش، والمتطلبات العملياتية والظرفية، ومستويات قدرة القوات الأمنية العراقية.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر 2500 عسكري في العراق، إضافة إلى مئات العسكريين من دول أخرى أغلبها أوروبية، في إطار التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن لتقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية لمنع عودة التنظيم مجددا بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في عام 2014 قبل هزيمته لاحقا.