أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات

وتقام النسخة 12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في دبي 15 فبرايربمشاركة 16 من أفضل منتخبات العالم التي تتنافس للتتويج على العرش العالمي لبطولة تشتهر بكونها الأسرع والأكثر إثارة وغزارة تهديفياً من أي حدث آخر ينظّمه الفيفا ، وهو ما يجعل جماهير اللعبة من كافة الأعمار على موعد مع حماسة كروية منقطعة النظير على رمال دبي وشمسها الذهبية.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في أكتوبر الماضي قد أفرزت عدة مواجهات مثيرة في الدور الأول الذي يضمّ أربع مجموعات تتنافس في كل منها أربعة منتخبات، تليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية، وذلك على مدى 11 يوماً في أجواء عائلية في ملعب مؤقت تم بناؤه خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

إذ تشهد المجموعة الرابعة موقعة منتظرة بين البرازيل والبرتغال، بينما يُتوقع أن تكون منافسات المجموعة الثانية ندية جداً بتنافس منتخبات الأرجنتين وإيران وإسبانيا وتاهيتي على المركزين الأول والثاني للعبور إلى أدوار خروج المغلوب. أما دولة الإمارات المستضيفة، فستكون على موعد مع مصر التي تشارك للمرة الأولى وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الأولى. في المقابل، تواجه كولومبيا، حديثة العهد في البطولة هي الأخرى، كلاً من بيلاروسيا واليابان والسنغال في المجموعة الثالثة.

وما من شكّ في أن المباراة الأبرز في الدور الأول ستكون تلك التي تجمع بين البرتغال التي اعتلت منصة التتويج عامي 2015 و2019 مع البرازيل التي تحتفظ بخمسة ألقاب قياسية في تاريخ البطولة. من جهتها، ستحاول كل من المكسيك وعُمان قلب التوقعات وخطف بطاقة العبور إلى مرحلة خروج المغلوب. يُذكر أن المنتخب الإيراني احتل المركز الثالث في آخر ظهور له على الساحة العالمية، التي يعود إليها متربعاً على العرش القاري بعد فوزه الساحق على اليابان (6-0) في نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في مارس/آذار الماضي. أما منتخب تاهيتي، فقد حلَّ وصيفاً لبطل العالم مرتين، في حين أحرزت إسبانيا الميدالية الفضية في مناسبة واحدة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم ومدير البطولة: "إننا فخورون جداً بالإعلان عن طرح تذاكر النسخة 12 من هذه البطولة المرموقة، كأس العالم لكرة القدم الشاطئية فيفا . إننا فخورون للغاية باستقبال أفضل نجوم اللعبة في دبي بين 15 و25 فبراير".

واضاف "يسود مستوى كبير من الزخم والإثارة حول هذا الحدث، ونتطلّع لحضور الجماهير في هذا الحدث الذي لا يُنسى. تُمثل هذه البطولة حدثاً بارزاً جديداً في برنامج دبي الرياضي".

من جهته، قال خايمي يارزا، مدير البطولات بالاتحاد الدولي لكرة القدم: يسرّنا اليوم إطلاق مرحلة المبيعات المسبقة الخاصة بأصحاب بطاقات Visa لحضور هذه البطولة المثيرة. وسواء كنتم من المشجعين المخضرمين لكرة القدم الشاطئية أو لم يسبق لكم حضور أي مباراة في هذه اللعبة، فإننا نحثّكم للحصول على تذاكركم والاستمتاع بإثارة البطولة مع أفراد العائلة، فَكُرة القدم الشاطئية تمتِّع جمهورها دائماً. ونعدكم أن بانتظاركم مباريات حماسية، ولاعبين وأهداف من مستوى عالمي، بل الكثير من الأهداف، في أجواء مذهلة بحق هنا في دبي".

الاهلي كلموه انا عايز اجي ومن سنتين موقع مع امير توفيق

مرحب وبيضغط انه يمشي معندناش مشكلة حمزة علاء علي الجابر

عنده مشكلبة في الاولمبياد و هيبقى مشكلة ومش هيبقى ينفع عندي محلي وافريقيا بالنسبة للاهلي وهيبدله مع بعض

صلاح محسن يخش في الصفقة مع حمزه علاء وسيراميكا بيدور على حارس عامر عامر

ابوجبل مقفول