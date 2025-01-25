حماس: ننتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود الاتفاق وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم

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قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن الحركة تنتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود الاتفاق وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم.

وأضاف في تصريحات نقلتها الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت: «إن مشاهد وتفاصيل تسليم المقاومة للأسيرات المجندات الأربع اليوم تحكي إبداعَ مقاومة وتروي قصةَ بطولة وترسّخ نموذجَ عِزَّة وكبرياء».

وأكمل: «هذه المشاهد تبعث برسائل عميقة ذات دلالات استراتيجية لحكومة الاحتلال الفاشية وجيشها المجرم وداعميهم في عدوانهم ضدّ شعبنا، عليهم أن يلتقطوها، ليقفوا عند حقيقة شعبنا العظيم ومقاومتنا الباسلة».

وأشار إلى أن «احتشاد جماهير الشعب الفلسطيني لمواكبة عملية التسليم بقيادة المقاومة، هو تجسيدٌ للتلاحم الشعبي معها، وتأكيدٌ للالتفاف حولها، واحتضانها على امتداد 471 يوماً».

وأنهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، صباح السبت، عملية تسليم الرهينات الإسرائيليات الأربعة إلى الصليب الأحمر.

وظهرت المجندات الأربعة بلباسهن العسكري الأخضر، كما حملن في أيديهن حقيبة هدايا وشهادة تفيد بإنهاء فترة الاحتجاز لدى «القسام».

وانتشرت عناصر كتائب القسام وسرايا القدس بشكل مكثف في «ميدان فلسطين» في مدينة غزة، أثناء تسليم الأسيرات الإسرائيليات ضمن صفقة التبادل.

ووفقًا للناطق باسم كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، فإن الـ4 مجندات الإسرائيليات المفرج عنهن ضمن هذه الدفعة، هن: كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ.

فيما تضمنت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الدفعة الثانية 120 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية.