مبابي يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام بلد الوليد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على بلد الوليد، مساء اليوم السبت، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في الجولة 21 من أجل المحافظة على صدارة الليجا.

يتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، مقابل 15 نقطة يمتلكها بلد الوليد متذيل الترتيب.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، من المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي - أسينسيو - رودريجر - فران جارسيا.

خط الوسط: إبراهيم دياز - تشواميني - سيبايوس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي - رودريجو جويس.