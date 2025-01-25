 مبابي يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام بلد الوليد - بوابة الشروق
السبت 25 يناير 2025 1:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مبابي يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام بلد الوليد

محمد ثابت
نشر في: السبت 25 يناير 2025 - 1:50 م | آخر تحديث: السبت 25 يناير 2025 - 1:50 م

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على بلد الوليد، مساء اليوم السبت، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في الجولة 21 من أجل المحافظة على صدارة الليجا.

يتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، مقابل 15 نقطة يمتلكها بلد الوليد متذيل الترتيب.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، من المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي - أسينسيو - رودريجر - فران جارسيا.

خط الوسط: إبراهيم دياز - تشواميني - سيبايوس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي - رودريجو جويس.


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