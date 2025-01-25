انطلاق تصوير المسلسل المصري الإماراتي «وش سعد» بمدينة الإنتاج الإعلامي

انطلق تصوير المسلسل المصري الاماراتي"وش سعد"، في مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي يمثل عودة فنان السينما الإماراتية أحمد صالح للعمل في مصر مجددا، وتشاركه البطولة الفنانة آيتن عامر، والفنان مصطفى بوسريع، بجانب مجموعة من الفنانين المصريين والإماراتيين مثل صلاح عبدالله، عبير صبري، وإبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروه الأزلي، تامر فرج، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه المميزة والصاعدة، والمسلسل من تأليف حسام موسى، ومن إخراج محمد حمدي.

ويأتي "وش سعد"، كأحدث عمل ينضم إلى سباق المسلسلات الرمضانية، حيث يتناول قصة رجل إماراتي يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، ويتعرض لحادث أثناء تجوله ليلا في القاهرة من خلال سائقة سيارة أوبر.

ومن شدة خوف السائقة، تأخذه إلى منزلها بدلاً من المستشفى، ليكتشف من خلال هذا اللقاء المجتمع المصري وأجواء الحارة الشعبية الأصيلة، في إطار مليء بالكوميديا الاجتماعية.