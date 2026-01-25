يحيى خالد أفضل لاعب في مباراة مصر والجزائر ببطولة إفريقيا لليد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حصل يحيى خالد، لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والجزائر، بالدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 42/28، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم مصر 20/10.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية لمصر في الدور الرئيسي أمام منتخب نيجيريا الثلاثاء المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في الدور الرئيسي في مجموعة تضم رفقته كل من الجزائر وأنجولا ونيجيريا.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي بعدما تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا ثلاث انتصارات متتالية على حساب منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليؤكد الفراعنة جاهزيتهم للمنافسة بقوة على اللقب.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا كل من:

حراسة المرمى:

• محمد علي

• محمد عصام الطيار

• عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:

• أكرم يسري

• محمد أوكا

الجناح الأيسر:

• أحمد هشام سيسا

• محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:

• يحيى خالد

• مهاب سعيد

الظهير الأيسر:

• علي زين

• أحمد هشام دودو

• نبيل شريف

• هشام صلاح

الدائرة:

• إبراهيم المصري

• أحمد عادل

• ياسر سيف

• محمود عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:

• يحيى الدرع

• سيف الدرع