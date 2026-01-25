جامعة بني سويف: توسع بحثي عالمي في أعرق جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا لعام 2025

كشف التقرير السنوي الصادر عن إدارة العلاقات الثقافية والعلمية بجامعة بني سويف لعام 2025، عن توسع غير مسبوق في الوجهات العلمية التي يقصدها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي شملت أعرق الجامعات والمراكز البحثية في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز مكانتها الدولية ورفع كفاءة كوادرها البحثية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف.

وصرح الدكتور طارق علي، أن هذا التوسع الدولي يعكس مدى التطور العلمي الذي وصلت إليه الجامعة، مؤكدًا أن حجز باحثينا بكليتي «العلوم» و«الدراسات العليا للعلوم المتقدمة» لمقاعد في كبرى المؤسسات الأوروبية مثل «إمبريال كوليدج لندن» (Imperial College London) المصنفة ضمن الأفضل عالميًا، وجامعة «لندن الجامعية» (UCL)، بالإضافة إلى جامعات «إكستر» و«بريستول» و«ليدز» و«مانشستر متروبوليتان» بالمملكة المتحدة، يُعد فخرًا للمنظومة التعليمية المصرية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الوجهات لم تقتصر على الولايات المتحدة، بل امتدت لتشمل ألمانيا التي تُعد قبلة للبحث العلمي، حيث اتجه باحثو الجامعة إلى «معهد ماكس بلانك» العريق، وجامعتي «كولونيا» و«مانهايم».

كما شملت الخريطة الأوروبية جامعة فيينا بالنمسا، وجامعة جوتنبرج بالسويد، وجامعة هلسنكي بفنلندا، ومعهد الفيزياء التطبيقية بإيطاليا، بالإضافة إلى تواجد مكثف في جامعات المجر مثل «بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد» وجامعة «بيتش».

وأكد التقرير، وجود شراكات استراتيجية مع أمريكا الشمالية، حيث تم إيفاد باحثين من كليات الطب البيطري، والصيدلة، والعلوم، والعلاج الطبيعي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتضمنت الوجهات الأمريكية جامعات مرموقة مثل «ميتشيغان ستيت» و«واشنطن ستيت» و«نورث وسترن» و«تكساس» و«ميريلاند»، ومركز «ماركي للسرطان» بجامعة كنتاكي، وجامعة «واشنطن سانت لويس»، وفي كندا استقبلت جامعات «كالجاري» و«واترلو» و«ألبيرتا» باحثي الجامعة لاستكمال دراساتهم وأبحاثهم الدقيقة.

وفيما يخص القوى الآسيوية والتقدم التكنولوجي، أوضح التقرير، أن اليابان برزت كشريك رئيسي من خلال إيفاد باحثين إلى جامعة «أوساكا»، وجامعة «تسوكوبا»، وجامعة «أوكاياما»، ومستشفى «أوساكا الدولية للسرطان»، كما شملت المهمات العلمية دولة الصين في جامعتي «نانكاي» و«شان دونغ» للعلوم والتكنولوجيا، ودولة كوريا الجنوبية في جامعة «جيونبوك الوطنية».

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة، أن هذه البعثات والمهمات تميزت بتنوع التخصصات الأكاديمية، حيث شملت كليات: (الطب البشري، والطب البيطري، والعلوم، والصيدلة، والحقوق، وطب الأسنان، والألسن، والعلاج الطبيعي، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والتكنولوجيا والتعليم).

وأضاف أن الأغراض تنوعت بين الحصول على الماجستير والدكتوراه، والإشراف المشترك، ومهمات علمية خاصة لما بعد الدكتوراه، وإجازات تفرغ علمي، مما يساهم في نقل الخبرات العالمية إلى قلب جامعة بني سويف.