زيلينسكي يصل إلى فيلنيوس لإجراء محادثات مع رئيسي ليتوانيا وبولندا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، صباح اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع نظيريه الليتواني والبولندي، بحسب ما صرح به المتحدث باسمه سيرهي نيكيفوروف.

ومن المتوقع أن يشارك زيلينسكي في فعاليات إحياء ذكرى انتفاضة يناير، وهي تمرد وقع في القرن التاسع عشر قادته طبقة النبلاء في أراضي الكومنولث البولندي-الليتواني ضد الحكم الروسي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال نيكيفوروف، للصحفيين، إنه من المقرر أن يجتمع زيلينسكي مع كل من رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا ورئيس بولندا كارول ناوروتسكي، وذلك في إطار ما يعرف بـ "صيغة مثلث لوبلين"، في إشارة إلى اتفاقية تعاون بين الدول الثلاث.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة إكس لدى وصوله إلى فيلنيوس، "نحن نعمل مع جميع القادة من أجل تعزيز أوكرانيا. ويجب على الجميع أن يدركوا بوضوح التهديد القادم من روسيا، وشعوبنا هي الأدرى بهذا التهديد".

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من محادثات مباشرة جرت في أبو ظبي، شارك فيها مسئولون عسكريون وآخرون من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، وتركزت على المعايير المحتملة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بعد نحو أربع سنوات من اندلاعها.