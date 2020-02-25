نجح محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول، في تحقيق رقم مميز، بعدما قاد الريدز للفوز أمام وست هام مساء الإثنين، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين على ملعب الأنفيلد.

وتمكن صلاح، من تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 69، ليصل للهدف الـ69 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، معادلًا بذلك عدد أهداف الأوروجواني لويس سواريز لاعب الريدز السابق، حيث أحرز عدد الأهداف في 98 مباراة فقط، مقارنة بـ 110 مباراة لسواريز.

وأصبح صلاح، رابع أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر روبي فاولر قائمة هدافي ليفربول في تلك البطولة بـ 128 هدفًا، ويليه ستيفن جيرارد بـ 120 هدفًا، ثم مايكل أوين بـ 118 هدفًا.