 النصر السعودي يطارد رودريجو بطلب من رونالدو - بوابة الشروق
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النصر السعودي يطارد رودريجو بطلب من رونالدو

محمد ثابت
نشر في: السبت 5 يوليه 2025 - 4:54 م | آخر تحديث: السبت 5 يوليه 2025 - 4:56 م

كشف تقرير صحفي عن إبداء نادي النصر السعودي اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، وذلك بطلب مباشر من كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، الذي يسعى لإقناع اللاعب بالانضمام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس»، بدأ النصر بالفعل في إجراء محادثات غير رسمية مع مقربين من اللاعب، لبحث مدى إمكانية إتمام الصفقة، مع استعداد النادي لتقديم عرض مالي ضخم قد يُغير موقف اللاعب.

ورغم ذلك، أشارت "سكاي" إلى أن رودريجو لا يُفضل الانتقال للدوري السعودي في الوقت الحالي، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا ما قرر الرحيل عن ريال مدريد.

ويبرز نادي أرسنال ضمن أبرز المهتمين بخدمات اللاعب الشاب، في ظل وجود رغبة قوية من "الجانرز" لتعزيز خط الهجوم.

من جانبها، لا تمانع إدارة ريال مدريد بيع رودريجو، بشرط تلقي عرض مالي كبير يتناسب مع إمكانيات اللاعب وسقف التوقعات المالية للنادي.

يُذكر أن رودريجو شارك في مباراتين فقط خلال كأس العالم للأندية، ما يثير الشكوك حول استمراريته في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو خلال الموسم المقبل.


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