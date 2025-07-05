 لجنة انتخابات المحامين الفلسطينيين تعلن إغلاق مركز اقتراع القدس وتدعو للتوجه لمراكز أخرى - بوابة الشروق
السبت 5 يوليه 2025 5:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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لجنة انتخابات المحامين الفلسطينيين تعلن إغلاق مركز اقتراع القدس وتدعو للتوجه لمراكز أخرى

وكالات
نشر في: السبت 5 يوليه 2025 - 4:55 م | آخر تحديث: السبت 5 يوليه 2025 - 4:55 م

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، عن إغلاق مركز الاقتراع المخصص لمدينة القدس، والواقع في مجمع النقابات المهنية ببيت حنينا.

وأفادت اللجنة في بيان لها أن قرار الإغلاق جاء "نتيجة ظروف ميدانية قاهرة وخارجة عن إرادة اللجنة، حالت دون استمرار العملية الانتخابية في هذا المركز".

ودعت اللجنة "الزميلات والزملاء من المحامين أصحاب حق الاقتراع، الذين لم يمارسوا حقهم في مركز القدس، إلى التوجه إلى مركز اقتراع رام الله أو أي من مراكز الاقتراع الأخرى المعتمدة ضمن المحافظات الشمالية، لاستكمال ممارسة حقهم الانتخابي"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها تتابع المستجدات بشكل مباشر، وحرصها على ضمان مشاركة كافة أعضاء الهيئة العامة، بما يكفل نزاهة ومرونة العملية الانتخابية.

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