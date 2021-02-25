تقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بخالص التهاني إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمناسبة التجديد له حتى أغسطس المقبل.

وقال الأزهري، في لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، إن «فضيلة المفتي مثال للعالم الأزهري المتمكن في علمه، والوفي لوطنه، والباذل لغاية وسعه في تلبية احتياجات الوطن».

وأشاد بعلم فضيلة المفتي، قائلًا: «الدمتور شوقي علام عالم فقيه، وخلوق، ورفيع شخصًا وقدرًا، وعالم جليل مشهود له بكل نبل ومكرمة».

وأعرب عن سعادته البالغة بصدور قرار الرئيس بالتجديد لفضيلة المفتي قبل بلوغ سن المعاش، مضيفًا: «أشهد له بكل جميل من العلم والديانة والثقة والخلق الرفيع.. القرار صادف أهله».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

وتم التجديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية في يناير 2017، بموافقة إجماع هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، طبقًا لقانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

https://youtu.be/LIUD7T8UaM4