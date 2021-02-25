خفر السواحل الهندي يعثر على 8 متوفين من الروهينجا في عرض البحر

أكدت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس أن خفر السواحل الهندي عثر على ثمانية قتلى على متن قارب جرفته مياه البحر وكان يقل 90 من مسلمي الروهينجا.



وزود خفر السواحل اللاجئين بالطعام والماء والدواء يوم الاثنين بعد تعطل محرك القارب قبل أيام.



وقالت وزارة الخارجية إن القارب غادر بنجلاديش منذ حوالي أسبوعين، وأن الهند على اتصال مع بنجلاديش بشأن عودة اللاجئين.



ويُعتقد أن القارب غادر منطقة كوكس بازار في جنوب بنجلاديش- التي تأوي مئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة- قبل ما يقرب من أسبوعين وتعطل محركه في بحر أندامان.



ومع ذلك، قال مسؤولون في بنجلاديش إنهم ليسوا على علم بالقارب، أو كيف ومن أين بدأ اللاجئون رحلتهم.



ودعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة يوم الاثنين دول المنطقة إلى إنقاذ اللاجئين المنكوبين على الفور.



وقالت كاثرين ستابرفيلد، المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "نحن نتفهم أن طاقم المهربين تركوا السفينة منذ بضعة أيام. وبدون وجود طاقم مؤهل على متنها، هناك خطر كبير يتمثل في مزيد من الضرر للاجئين ومزيد من الوفيات".



وذكرت ستابرفيلد إنه يجب إنزالهم فورا في أقرب مكان آمن، مضيفة أنه لا يمكن ترك دولة واحدة تتحمل هذه المسؤولية بمفردها.



وأضافت "المسؤولية الجماعية أمر حيوي للغاية".



وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا بعد فرارهم من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.