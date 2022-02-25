روي رانا يعلن القائمة النهائية لمنتخب السلة في تصفيات كأس العالم

أعلن الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول القائمة النهائية للمنتخب التي تستعد لخوض مواجهة السنغال ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وضمت القائمة ١٢ لاعبًا وجاءت على النحو التالي:

أحمد عادل “دولا” – يوسف شوشة – هيثم كمال – أحمد أبو العلا “بيبو” – إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي – عمرو زهران – أنس أسامة – وليد عبد الجواد – يوسف شحاتة – خالد عبد الناصر.

ويواجه المنتخب المصري نظيره السنغال في الثامنة من مساء غدًا الجمعة في أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم.

هذا وكانت بعثة منتخب مصر قد توجهت للسنغال خلال الأيام القليلة الماضية برئاسة الأستاذ حمدي المناع، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم بعثة منتخب مصر كل من: وائل لطفي مدير المنتخبات، والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الكندي روي رانا مديرًا فنيًا، أكاتشي أوكوبو مدربًا مساعدًا ومطورًا لأداء اللاعبين، وائل بدر مدربًا عامًا، محمد سليم مدربًا عامًا، محمد جمال مخطط أحمال، ماجد عباس أخصائي تحليل الأداء، والدكتور إسلام جمعة طبيبًا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وتقام المباريات خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٧ من شهر فبراير الجاري، على أن يواجه المنتخب مصر نظيره السنغال، ثم يلعب أمام كينيا، ويختتم مبارياته بمواجهة الكونغو الديمقراطية.