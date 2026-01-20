جهاز مستقبل مصر: دراسة تنفيذ مشروعات تنموية بدولة السودان

• وزيرا ري مصر والسودان يزوران مشروع الدلتا الجديدة

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عصمت قرشي عبد الله، وزير الزراعة والري السوداني، مع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تعزيز التعاون الزراعي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال زيارة تفقدية لمقر الجهاز بمحور الضبعة للاطلاع على مشروعات استصلاح الأراضي والربط بالصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن تفقد المشروع بصحبة الوزير السوداني يعكس العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، مشيداً بـ"الإنجاز الكبير" الذي حققته الدولة المصرية بتنفيذ محطة "الدلتا الجديدة" التي تعد الأكبر عالمياً لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً، مضيفا أن المحطة مع مشروع الدلتا الجديدة يمثلان خطوة كبرى لدعم الأمن الغذائي المصري.

من جانبه، أعلن الدكتور بهاء الغنام دراسة تنفيذ مشروعات تنموية بدولة السودان، وإعداد خطة متكاملة للمشروعات المقترحة، وتنظيم ورش عمل مشتركة لإجراء الدراسات السوقية اللازمة، مرحباً بزيارة الوزيرين لبحث آفاق التعاون المستقبلي.

وأشاد الوزيران المصري والسوداني بجهود جهاز مستقبل مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الصناعات الزراعية ومنظومة التخزين الحديثة، بما يعكس رؤية الدولة نحو رفع كفاءة الإنتاج القومي.

شملت الزيارة عرضاً تعريفياً حول جهود الجهاز في استصلاح الأراضي بمختلف المواقع، وإعلاء قيمة وحدة المياه باستخدام وسائل الري الحديثة، وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي، والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتخزين اللوجيستي.

كما تضمنت الجولة الميدانية تفقد مشروعات زراعة القمح والبطاطس والفواكه بمشروع الدلتا الجديدة، والاطلاع على التقنيات الزراعية المتقدمة لترشيد المياه.

وزار الوزيران مجمع صوامع الحبوب بمدينة مستقبل مصر الصناعية، المنشأ بطاقة تخزينية 500 ألف طن ويدار تكنولوجياً للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى زيارة مجمع الثلاجات المتخصص في حفظ وتداول المنتجات الزراعية.