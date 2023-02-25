بايدن عن خطة الصين: بوتين يصفق لها فكيف تكون جيدة؟

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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، فكرة تفاوض الصين على نتائج الحرب في أوكرانيا "غير عقلانية"، بعد أن طرحت بكين خطة سلام لإنهاء الصراع.

وقال في حديثه لقناة "إيه.بي.سي نيوز" في الذكرى السنوية الأولى للحرب: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصفق لها، فكيف يمكن أن تكون جيدة".

وأضاف: "لم أر شيئا في الخطة من شأنه أن يشير إلى أن هناك شيئا سيكون مفيدا لأي شخص غير روسيا في حالة اتباع الخطة الصينية".

وتابع أن "فكرة أن الصين تتفاوض على نتيجة حرب تعتبر حربا غير عادلة تماما بالنسبة لأوكرانيا هي فكرة غير عقلانية".

وتحث خطة الصين كلا الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد وتحذر من استخدام الأسلحة النووية.

ودعت الصين، الجمعة، إلى وقف شامل لإطلاق النار، وهو اقتراح رفضته كييف ما لم يشمل سحب روسيا قواتها.

وتعد الخطة المنصوص عليها في ورقة وزارة الخارجية تكرارا إلى حد كبير للنهج الذي اتبعته الصين منذ أن أطلقت روسيا ما تسميه "عمليتها العسكرية الخاصة" في 24 فبراير شباط من العام الماضي.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن مساء الجمعة، أنه يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينج، الشريك الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تقديم بكين مقترحات لتسوية النزاع.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي: "أنوي لقاء شي جين بينج. سيكون ذلك مهماً للأمن العالمي. الصين تحترم وحدة الأراضي ويجب أن تفعل كل شيء لضمان مغادرة روسيا أراضي أوكرانيا".

وأعرب عن أمله ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة، الأمر الذي قالت الولايات المتحدة إن بكين تدرسه رغم نفي الأخيرة بشدة.