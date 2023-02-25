المستشار الألماني يصل إلى الهند يرافقه وفد اقتصادي

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى الهند، اليوم السبت، في أول زيارة رسمية يقوم بها للبلاد.



ولدى وصوله، قال شولتس إن هناك بالفعل علاقات جيدة بين الهند وألمانيا، "وآمل أن نعزز هذه العلاقات الجيدة للغاية".



ومن المقرر أن يلتقي شولتس خلال زيارته التي تستمر يومين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة نيودلهي في وقت لاحق اليوم، ثم يتوجه غدا إلى مدينة بنجالور الاقتصادية بجنوب الهند، والتي تعد مركز صناعة التكنولوجيات الفائقة بالبلاد.



ويرافق المستشار خلال جولته وفد اقتصادي رفيع المستوى.



وستكون الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تلعب فيها الهند دورا محايدا، أحد القضايا الرئيسية على جدول المحادثات بين شولتس ومودي.



وامتنعت الهند عن التصويت على قرار دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجبه روسيا أول أمس الخميس إلى الانسحاب من أوكرانيا.



وتترأس الهند مجموعة الدول الصناعية العشرين الكبرى لهذا العام. وتستضيف نيودلهي القمة السنوية للمجموعة في سبتمبر المقبل.



وتتعاون الهند، التي تقع جنوبي آسيا والتي تضم ثاني أكبر عدد من السكان في العالم بعد الصين، بشكل وثيق مع روسيا اقتصاديا وعسكريا. وتأتي الكثير من معدات القوات المسلحة الهندية من روسيا، بينما تسعى دول غربية إلى تغيير ذلك الوضع.



ويتوقع أن تدور المحادثات بين شولتس ومودي أيضا حول التعاون في مجال التسلح.



ووفقا لتقارير إعلامية هندية، ترغب الهند في تأسيس منشأة لإنتاج الغواصات وتبحث عن شركاء تعاون. ومن ألمانيا يمكن أن تكون شركة "تيسنكروب" للأنظمة البحرية مرشحة لذلك.



وتنشط بالفعل 1800 شركة ألمانية في الهند، ويعتزم شولتس زيارة موقع لشركة "ساب" الألمانية للبرمجيات غدا الأحد في بنجالورو - التي تعتبر وادي السيليكون في جنوب الهند. وتركز الزيارة أيضا على تبادل العمالة الماهرة بين البلدين. ومن المقرر أيضا مناقشة موضوعات تتعلق بالتعاون في مجال الطاقة والمكافحة المشتركة ضد تغير المناخ.