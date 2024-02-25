يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لممثل في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية، ستيفن يون عن دوره بـ «غضب على الطريق - Beef».

ونافس على الجائزة كلا من:

ديفيد أويلو عن دوره في «رجال القانون باس ريفيس - Lawmen Bass Reeves».

جون هام عن دوره في «فارجو - Fargo»

مات بومر عن دوره في «رفقاء السفر - Fellow Travelers».

توني شلهوب عن دوره في «قضية السيد مونك الأخيرة - Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie».