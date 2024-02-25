مهند مجدي: الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة ميدياما الغاني

نفى مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تقدم النادي بطلب رسمي بتأجيل مباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا.

قال مهند مجدي في مداخلة هاتفية لبرنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس»:" لم يتم طلب تأجيل مباراة ميدياما رسميا من جانب الأهلي، لكن تمت جميع الإجراءات للتواصل مع فريق ميدياما الغاني، وتواصل السفير مع وزير الرياضة الغاني".

أضاف مهند مجدي:" لم يكن هناك تعنت، لكن الظروف والجداول والمواعيد هى من حالت دون ذلك، النادي والاتحاد المصري والكاف.. كنا مستعدين لإرسال خطاب يصدق عليه الاتحاد المصري وكذلك الاتحاد الأفريقي من أجل تقرير كل هذه المواضيع".

تابع مهند مجدي:" طالبنا بتقرير، وكل هذا كان خيارا مطروحا بعد الرجوع للمدير الفني إذا كان لديه استعداد لتأجيل المباراة".

أتم مهند مجدي:" الوقت كان ضيقا وكنا جميعا نحتاج لاتخاذ قرار حتى نعلم ما ستنتهي به الأمور".