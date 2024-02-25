المجتمعات العمرانية عن رأس الحكمة: العرض مغري «ميتسبش» والقانون يسمح بشراكة الأجانب

أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن القانون المصري ‏يسمح للهيئة بالمشاركة مع الهيئات المحلية والأجنبية في إنشاء وتطوير المدن الجديدة‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد» مساء السبت، ‏أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 ينص في الفصل الثالث من المادة 11 على أنه «للهيئة أن ‏تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة، ولها أن تتعاقد مباشرة مع ‏الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية أو الأجنبية».‏

وأضاف أن العائد من الشريك الإماراتي، شركة أبو ظبي القابضة، كان «مغريا جدًا»، متابعًا: «الحكومة المصرية ‏مشاركة في المدينة، لا باعتها ولا باعت أرض وسبتها ومشيت، لدينا شركة مساهمة مصرية ولنا نسبة في ‏الإيرادات، والعرض مغري جدًا، مينفعش يتساب».‏

وأوضح «عباس » أن رأس الحكمة «جزء صغير جدًا» من مساحة الساحل الشمالي الغربي، منوها أن الصفقة ليست ‏أول اتفاقية مع مستثمرين أجانب، قائلا:«عندنا اتفاقيات كثيرة حصلت وتمت ونفذت مع مستثمرين أجانب وحققت عائد ‏للدولة وتنمية».‏