 ساج 30.. آلي وونج تفوز بجائزة الأداء المتميز لممثلة في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية - بوابة الشروق
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ساج 30.. آلي وونج تفوز بجائزة الأداء المتميز لممثلة في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية

محمد عباس ونوران عرفة:
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 7:39 ص | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 7:39 ص

يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لممثلة في مسلسل أو فيلم لمنصة رقمية، آلي وونج عن دورها بـ «غضب على الطريق - Beef».

ونافس على الجائزة كلا من:
بري لارسون عن دورها في «دروس في الكيمياء - Lessons in Chemistry»
أوزو آدوبا عن دورها في «مُسكن الألم القاتل - Painkiller».
كاثرين هان عن درها في «أشياء جميلة صغيرة - Tiny Beautiful Things».
بيل باولي عن دورها في «ضوء صغير - A Small Light».

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