حزب الرابطة يفوز في انتخابات إقليمية بجنوب إيطاليا

حقق حزب الرابطة اليميني، الذي يقوده وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني، فوزا انتخابيا جديدا اليوم الاثنين، عقب أن فاز المرشح، الذي يحظى بدعم ائتلاف يقوده حزب الرابطة ، في انتخابات محلية بمنطقة بازيليكاتا بجنوب البلاد.

ومع اقتراب اكتمال فرز الأصوات، حاز فيتو باردي، قائد شرطة الضرائب المتقاعد، على نحو 42% من الأصوات، مقابل نحو 33% لمرشح كتلة يسار الوسط و 20% لحركة خمس نجوم، وذلك بحسب النتائج شبه الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية.

وجاءت النتائج متوافقة مع نتائج الانتخابات الإقليمية الإيطالية التي أجريت مؤخرا، التي حقق فيها حزب الرابطة مكاسب قوية، وجاء فيها يسار الوسط في المرتبة الثانية، في حين تكبدت حركة خمس نجوم خسارة كبيرة.

وقد تراجعت حصة أصوات كتلة خمس نجوم في بازيليكاتا من 44.4 %، التي سجلتها خلال الانتخابات التي أجريت العام الماضي، في حين ارتفعت حصة حزب الرابطة من 6.3 % إلى 19%، وخسرت كتلة يسار الوسط المنطقة عقب أن حكمتها لنحو 24 عاما.

وكتب سالفيني تغريدة قال فيها " شكرا، حزب الرابطة رفع من الأصوات التي حصل عليها بواقع ثلاثة أضعاف خلال عام، فوز أيضا في بازيليكاتا".

ويبدو أن حزب سالفيني في طريقه للفوز في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل، وحصل حزب الرابطة على 32.3 % من الأصوات، وفقا لاستطلاعات أراء أجراها موقع يو تريند الإلكتروني، في حين حصلت حركة خمس نجوم على 22.2 % والحزب الديمقراطي اليساري على 8ر20%.