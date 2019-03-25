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استطلاع: غالبية ضئيلة من الألمان يؤيدون التغيير الموسمي للتوقيت

هامبورج - د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 مارس 2019 - 10:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 مارس 2019 - 10:15 ص

كشف استطلاع للرأي عن أن غالبية ضئيلة من الألمان يؤيدون الاستمرار في التغيير الموسمي للتوقيت.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن 18% فقط من الألمان يؤيدون ذلك، بعدما كانت نسبة التأييد تبلغ 29% عام 2013.

وفي المقابل، يطالب 78% من الألمان بإلغاء التغيير الموسمي للتوقيت (69% عام 2013).

وفي استطلاع آخر أجري على مستوى الاتحاد الأوروبي، دعى نحو 84% من الذين شملهم الاستطلاع إلى إلغاء التوقيت الصيفي العام الماضي.

ومن المنتظر أن يتم تقديم التوقيت من الساعة 2 إلى الساعة 3 من صباح يوم الأحد المقبل.

ولا يزال التوقيت الصيفي مطبق في كافة الدول الأوروبية. ويناقش الاتحاد الأوروبي إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت خلال الأعوام المقبلة.

وذكر نحو 25% من الذين شملهم الاستطلاع في ألمانيا أنهم يعانون من مشكلات متعلقة بتغيير التوقيت، حيث يشعر 71% منهم بالإنهاك والتعب، بينما يعاني 63% منهم من مشكلات في النوم.

وكانت النساء الأكثر معاناة من اضطرابات النوم بسبب التغيير الموسمي للتوقيت، حيث ذكرت ذلك 70% منهن، مقابل 53% من الرجال.

كما ذكر 35% من شاركوا في الاستطلاع أنهم يعانون من سوء التركيز بسبب تغيير التوقيت، بينما يشعر 32% منهم بالتوتر.

وبحسب الاستطلاع، يتسبب التغيير الموسمي للتوقيت في معاناة 10% من الألمان بمزاج مكتئب.

أجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني "دي إيه كيه جزوندهايت".

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