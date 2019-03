واشنطن بوست تحذر ترامب من خطورة اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان

حذرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من خطورة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه في الوقت الذي تشهد فيه سوريا حالة من الفوضى، وتسعى إيران لترسيخ قوتها هناك، أصبح لدى إسرائيل سببا جيدا للاحتفاظ بسيطرتها على مرتفعات الجولان، وخاصة في ظل عدم وجود أي ضغط دولي على حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة النظر في موقفه من هذه المرتفعات.

وأشارت إلى عدم وجود أي مبرر لإعلان «ترامب»، عبر «تويتر»، يوم الخميس الماضي، عن اعتزام الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، محذرة من الضرر الذي سوف يحلقه مثل هذا الاعتراف على الدبلوماسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!