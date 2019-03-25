اكتشاف وحش بحري يزيد عمره عن 250 مليون عام

عثر علماء في المياه الصينية، على مستحاثة تعود لـ"وحش بحري" يزيد عمره عن 250 مليون عام، ويمتلك 18 مخلبا في منطقة الفم.

وعثر العلماء على المستحاثة وهي مغطاة بأوراق ناعمة تشبه الريش، كل منها مغطى بالشعر، الأمر الذي كان يساعد الكائن على السباحة والإيقاع بالفرائس في الماضي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن جاكوب فينتر من جامعة "بريستول" البريطانية، وهو أحد العلماء الذين اكتشفوا المخلوق، فإنه يرجح أن يكون أصل قناديل البحر، نظرا للتكوين الشبيه به.

وأضاف فينتر: "بفضل هذا الاستكشاف بات بمقدورنا إعادة تشكيل هرم سلالة الكائنات البحرية الهلامية عبر إجراء مقارنات تشريحية فيما بينها".