فرنسا تدرس تمديد الإغلاق لمدة 6 أسابيع بعد تجاوز حالات الوفاة بسبب كورونا 1000

تدرس السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، إصدار قرار بتمديد طويل للإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد وبإجراء فحوصات على نطاق أوسع، حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد -19 في البلاد بشكل حاد في مستشفيات البلاد إلى 1100 حالة.

وذكر مجلس فرنسي للخبراء العلميين حول فيروس كورونا المستجد في وقت سابق أن إغلاق البلاد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع، من المرجح أن يستمر لستة أسابيع على الأقل.

وأوضح المجلس الذي عينته الحكومة أنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين العلمي حول كيفية تطور الوباء، لا يمكن تحديد موعد لإنهاء الإغلاق.