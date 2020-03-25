تبدأ نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، التحقيق فى واقعة القبض على صينيين بحوزتهم ثعابين بغرض شوائها وأكلها، غدًا الخميس.

وقال مصدر أمنى إن أجهزة الأمن بالقاهرة تمكنت من ضبط 5 صينيين أثناء قيامهم بشواء كمية كبيرة من الثعابين داخل أحد الفيلات بالقاهرة الجديدة، وأشار المصدر أن السيدة عزمت أصدقائها على حفل الشواء بعد شرائها الثعابين من التجار المتخصصين.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية انتقلت لمقر الواقعة وقامت بتعقيم المكان، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر ومن المقرر عرضهم على النيابة العامة غدا.

كانت وردت معلومات للواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بقيام مجموعة يحملون الجنسية الصينية داخل حديقة فيلا بالقاهرة الجديدة يقومون بشواء كمية من الثعابين، وعلى الفور انتقل قوة أمنية من مباحث قطاع القاهرة الجديدة وعثر على 5 أشخاص داخل الفيلا وصناديق بداخلها ثعابين مجهزة للشوى كوجبة غذاء.