مدبولي يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على توافر السلع وتطبيق الحظر بحسم

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عددا من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والأدوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة.

وكلف مدبولي، بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها بالأمس، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفته.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حرصاً على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد تم استثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر.

وأكد أنه تم السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضاً بمرور مركبات العاملين بها في الورديات المختلفة، وكذا مرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.