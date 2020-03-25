الرئيس الجزائري: تحية لأهالي ولاية البليدة لصبرهم على الحجر المنزلي بسبب الكورونا

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التحية لأهالي ولاية البليدة (شمال) التي تم فرض حجر صحي كامل عليها بسبب فيروس كورونا.

وقال الرئيس تبون في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "تحية تقدير لأهلنا في البليدة لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا بيقين منكم".

وأكد الرئيس تبون أن الحجر الصحي ليس عقابا، وقال "البليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب، إن الله والدولة معكم ومع الجزائر قاطبة. سننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول، فعلينا جميعًا التقيد بإجراءات الوقاية. اللهم احفظ الجزائر".

ووفقا لأخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الجزائرية أمس فقد بلغت حالات الإصابة في الجزائر 264 أغلبها بولاية البليدة التي تبعد 36 كيلومترا غرب العاصمة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 19 حالة، بينها 8 على الأقل بولاية البليدة.

وقرر المجلس الأعلى للأمن بالجزائر في اجتماعه أول أمس برئاسة الرئيس تبون فرض حجر صحي كامل على ولاية البليدة، لمدة 10 أيام، وفرض حجر منزلي لمدة 12 ساعة يوميا على ولاية الجزائر العاصمة، بسبب انتشار فيروس كورونا.