الإعلان عن جوائز نوبل في أكتوبر المقبل

تقرر الإعلان عن جائزة نوبل للسلام وجوائز الأدب والعلوم والاقتصاد في شهر تشرين أكتوبر المقبل، وفقًا لجدول الجوائز السنوي الذي نُشر يوم الأربعاء.

وقالت لجنة نوبل النرويجية مؤخرا إن هناك 329 مرشحا هذا العام، من بينهم 234 شخصا و95 منظمة.

كان عدد الترشيحات لجائزة نوبل للسلام ثالث أعلى عدد منذ عام 1901.

ومن بين المرشحين المعروفين الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرج، وأعضاء الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والناقد السجين للكرملين أليكسي نافالني، وسفيتلانا تيخانوفسكايا من بيلاروس، وهي ناشطة ديمقراطية تعتبرها المعارضة الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

كانت منظمة الصحة العالمية من المنظمات الدولية التي ورد ذكر اسمها لدورها في تنسيق الاستجابة ضد جائحة فيروس كورونا.

وحصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة السلام لعام 2020.

وقال منظمون إن جائزة نوبل للطب تفتتح الإعلانات السنوية للجائزة في 4 أكتوبر وفي اليوم التالي، سيتم الإعلان عن جائزة الفيزياء ، تليها الكيمياء في 6في السادس من الشهر نفسه.

ومن المقرر تسليم جائزة نوبل للآداب في السابع من أكتوبر وفي عام 2020 ، اختارت الأكاديمية السويدية الشاعرة الأمريكية لويز جحوك لنيل الجائزة. من المقرر الإعلان عن جائزة العلوم الاقتصادية بعد أيام قليلة في الحادي عشر من شهر أكتوبر.

وباستثناء علم الاقتصاد ، تم منح الجوائز من جانب الصناعي السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.

ويتم تقديم الجوائز تقليديا في 10 ديسمبر في ستوكهولم وأوسلو، في ذكرى وفاة نوبل.

وتم تقليص إعلانات واحتفالات عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، ويتوجه أي فائزين إلى ستوكهولم أو أوسلو لتسلم جوائزهم.