تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح غدًا الجمعة، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف على شمال الصعيد نهارًا، بارد على معظم الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

بورسعيد 13 19

الإسكندرية 13 19

شرم الشيخ 16 26

أسوان 16 27

كاترين 07 16

الإسماعيلية 11 20