وزير خارجية رومانيا: طلبنا من الناتو تعزيز المجموعات القتالية في الجهة الشرقية لأوروبا

قال وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، إن بلاده لا تخشى أي هجوم روسي، لأن رومانيا عضو في حلف الناتو ولديها ضمانات في الدفاع المشترك.
وأضاف أوريسكو، في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الجمعة، أن ما شهدته روسيا خلال العام الماضي، هو أن روسيا كانت تعزز سلوكها العدواني قرب حدود البلاد، لافتًا إلى أن دولته طلبت من الناتو تعزيز المجموعات القتالية في الجهة الشرقية لأوروبا.
وأكد أن روسيا هي من بدأت تعزيز وجودها العسكري قرب الجهة الشرقية لأوروبا، مضيفًا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا تهدف للتأثير على روسيا ويبدو أنها فعالة.
وذكر أن روسيا لن تتمكن من بيع غازها إذا طالبت العملاء الدفع بالروبل الروسي، متطرقًا إلى استقبال رومانيا للاجئين الأوكرانيين: «وصلنا 570 ألف لاجئ أوكراني ووفرنا لهم المأوى والمساعدة وسنواصل استقبال أي لاجئ».