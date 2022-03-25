تموين القليوبية يضبط 41 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مخزنين لتجارة السلع الغذائية فى محافظة القليوبية بهما 41 طن دقيق مكرونة خلال حملة تموينية مكبرة واخطرت الجهات المعنية للتحقيق.
تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 25 طن دقيق أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية.
وضبط قرابة 16 طن دقيق أبيض ومكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها بيانات لعلامات تجارية مسجلة وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية.
وفى نفس السياق، تم ضبط 15 طن مواد بناء حديد تسليح أكثر من 27 طن مواد بناء عبارة عن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء.