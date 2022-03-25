الونش يغيب عن مواجهة الإياب بين مصر والسنغال

يغيب محمود حمدي الونش مدافع المنتخب الوطني عن مواجهة الإياب أمام المنتخب السنغالي بالدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر2022».

وتحصل الونش على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب التي تُقام بين كلا الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في الدقيقة 30 من الشوط الأول ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب بسبب تراكم الإنذارات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة على السنغال بهدف دون رد أحرز ساليو سيسي مدافع المنتخب السنغالي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 4 من بداية المباراة.

يذكر أن مباراة الإياب ستُقام يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا على ملعب ديامينياديو.