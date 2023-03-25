سقوط جرحى إثر مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين بيئيين في غرب فرنسا

أصيب عشرات من المتظاهرين، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت، اليوم السبت، بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين بيئيين محتجين على بناء خزان كبير للمياه في مقاطعة "دو- سيفر"، في غرب فرنسا، وفقا لأحد منظمي التظاهرة.

وأعلنت المتحدثة باسم قوات الأمن، أن عددا من رجال الدرك أصيبوا بجروح على هامش المصادمات العنيفة في "سانت سولين"، وتدخل رجال الاسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى.

كما احترقت ثلاث شاحنات ومركبتين للشرطة بالكامل، أثناء مهاجمة الشرطة بالألعاب النارية والمقذوفات.

وقالت قوات الأمن، إنه تم إلقاء قذائف الهاون وعبوات متفجرة وقذائف مختلفة في اتجاه أفراد الأمن الذين تصدوا لهذه المواجهات العنيفة للغاية؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في مركبات للشرطة.

وصدت القوات الأمنية، بالغاز المسيل للدموع، المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى موقع بناء الخزان الكبير في "سانت سولين".

ووقعت الاشتباكات الأولى بين الشرطة والمتظاهرين الذين تخللتهم عناصر من مثيري الشغب بالقرب من موقع خزان المياه في مقاطعة "دو- سيفر" في غرب فرنسا، حيث تتدخلت هذه العناصر على رأس المسيرة الحاشدة التي جمعت نشطاء بيئيين عند أحواض "سانت سولين"، وتم إطلاق مقذوفات وقذائف الهاون التي ردت عليها الشرطة والدرك بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ومنذ الصباح، يتجمع آلاف من المتظاهرين، يقدر عددهم بنحو 6000 شخص، من بينهم 1000 عنصر من مثيري الشغب، وفقا لمديرية أمن "دو سيفر".

وقال أحد النشطاء البيئيين، إن "الهدف من هذه التظاهرة هو الاقتراب من موقع المشروع في سانت سولين وتطويقه لوقف بناء الأحواض الضخمة".

ويعارض منظمو التظاهرة مشروع "الأحواض الضخمة" وهي عبارة عن خزان مياه كبير. وفقا لهم فهي مخصصة لمزارع الحبوب الموجهة للتصدير وتحرم السكان المحليين من الوصول إلى كميات كافية من الماء.

وأكدت مديرية أمن "دو سيفر" في بيان صحفي في وقت سابق من اليوم، أن عدة مئات من العناصر المتطرفة تستعد لأعمال عنيفة، على هامش التظاهرة الحالية، حسب آخر معلومات لديها.

ودعت المديرية المتظاهرين إلى توخي أقصى درجات الحذر والنأي بأنفسهم فورا عن مثيري الشغب في حالة حدوث اشتباكات.

ونشرت السلطات 3200 من رجال الشرطة والدرك في المنطقة.