تعرضت مدينتي دهب ونويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، لسقوط أمطار متوسطة، نتج عنه سيل بمنطقة وادي الغيب، بطريق نويبع - دهب، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث سيول خلال الساعات المقبلة بسيناء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تساقط أمطار متوسطة على مدينتي دهب ونويبع، أسفرت عن حدوث سيل متوسط الحدة على الطريق الدولي الرابط بين المدينتين وتحديدًا منطقة وادي الغيب، وجرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية للدفع بالمعدات الثقيلة، لرفع أي إطماءات تتركها مياه السيول على الطريق.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن الطريق مفتوح أمام حركة المرور، ولم يغلق نظرًا لعدم وجود خطورة من السيل، ويجرى تحذير قائدي السيارات العابرة على الطريق بتوخي الحذر في منطقة حدوث السيل، مؤكدا أنه حتى الأن لم يجرى حصر أي أضرار مادية أو بشرية جراء السيل.

ولفت إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى منذ أمس، بعد أن أرسلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات تفيد باحتمال حدوث سيول اليوم، وجرى مراجعة المعدات الثقيلة ونشرها بمناطق إحداثيات السيول، والتنسيق بين الجهات المعنية لقيام كل جهة بالدور المنوط بها.

وكانت تعرضت منطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، ووادي الطرفة التابع لمدينة سانت كاترين، اليوم لسيول ضعيفة، وكلاهما سار في مجراه المخصص له، وصب في البحيرات الصناعية التي جرى إقامتها ضمن مشروعات الحماية من أخطار السيول، ولم يؤثران على حركة المرور، أو يسفران عن أي خسائر مادية أو بشرية.