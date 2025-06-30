إسرائيل: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة اقتربت من نهايتها، وذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم في قطاع غزة بلغ 100 شهيد على الأقل.

وقال كاتس في بيان: "نحن الآن نقترب من نهاية العملية في غزة"، وذلك بعد أسبوع من انتهاء الحرب القصيرة التي شنتها الدولة اليهودية على إيران.

وأكد كاتس مجددا أهداف إسرائيل في الصراع، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين وهزيمة حركة حماس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعرب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن توقعه بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريبا. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما الذي استند إليه تصريح ترامب.

ولكن كاتس ظهر اليوم، ليؤكد تفاؤل ترامب، بيد أن مصادر فلسطينية تقول إنه تم الإعلان عن ذلك في يوم دامٍ في قطاع غزة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56 ألفا و531 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133 ألفا و642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.