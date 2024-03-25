أعلن الجيش الأردني، الاثنين، تنفيذ 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية شمالي قطاع غزة، بمشاركة 6 دول بينها بريطانيا للمرة الأولى.

وقال الجيش، في بيان: "نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وشاركت في العملية، طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، وطائرة واحدة لكل من مصر والإمارات وألمانيا وسنغافورة، وطائرتان للولايات المتحدة، وطائرة من بريطانيا وهي "أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية"، وفق البيان.

وأفاد الجيش، بارتفاع عدد الإنزالات الجوية، التي نفذها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 58 إنزالا أردنيا، و93 إنزالا بالتعاون مع دول أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، الذي تحاصره منذ 17 عاما مما تسبب في أوضاع كارثية يعاني منها 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب حوالي مليونين منهم على النزوح.

وتقيد إسرائيل، منتهكة القوانين الدولية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لاسيما عبر البر؛ ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية.

وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.

وخلفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أخضع إسرائيل في سابقة منذ عام 1948، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".