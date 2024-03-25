طائرات مسيرة روسية تقصف شبكة الكهرباء الأوكرانية في أوديسا وميكوليف

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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أن طائرات مسيرة روسية قصفت شبكة الكهرباء الأوكرانية في منطقتي أوديسا وميكولايف في جنوب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وحدث انقطاع للكهرباء في أجزاء من مدينة أوديسا وعدد من نواحي المدينة. وقالت سلطات المدينة إنها اضطرت إلى إيقاف خدمات الترام والترولي باص. ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وأعلنت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية "أوكرنرجو" اندلاع النيران في محطة فرعية في منطقة ميكولايف بعد تعرضها للقصف.

وذكرت السلطات العسكرية، أن حطام طائرة مسيرة أصاب مبنى سكنيا من طابقين في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه وإصابة 11 شخصا بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة.

واستهدفت القوات الروسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بشكل متزايد خلال الأيام الأخيرة. وتعرضت خاركيف شمالي شرق أوكرانيا لأضرار بالغة.

وقال رئيس شركة أوكرنرجو، فولوديمير كودريتسكي، للتلفزيون الوطني الأوكراني، إن إصلاح الشبكة سيستغرق نحو أسبوع.

وعلى الجانب الروسي، اندلع حريق في محطة توليد الكهرباء والتدفئة في مدينة نوفوتشركاسك في جنوب غرب روسيا في وقت مبكر من اليوم الاثنين. والمحطة هي الأكبر من نوعها في منطقة روستوف.

وأعلنت السلطات الإقليمية أنه تم إخماد الحريق في المحطة ويجري التحقيق في أسبابه.

وأشارت السلطات إلى إغلاق خطين لنقل الكهرباء. وذكرت تقارير غير رسمية ان هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية هو الذي تسبب في حدوث الأضرار.

واستهدفت روسيا بشكل متكرر البنية التحتية للطاقة الأوكرانية خلال فصل الشتاء منذ الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.