 الأردن.. الآلاف يحتشدون قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان تضامنا مع غزة - بوابة الشروق
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الأردن.. الآلاف يحتشدون قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان تضامنا مع غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 8:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 8:48 ص

تظاهر أردنيون مساء الأحد بمحيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في العاصمة عمّان تضامنا مع قطاع غزة.

وقالت قناة "المملكة" إن الأعداد بالآلاف بالرغم من برودة الطقس وصعوبة الوصول للمكان بسبب إغلاق المداخل المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمّان.

ولفتت إلى أن التظاهرة نددت بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وجاءت دعوات التظاهر بعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المستمرة بحصار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وذكرت القناة الأردنية أن هناك تواجدا أمنيا كبيرا لمنع أي تصعيد أو إجراءات تعكر التظاهرة.

وأشارت في السياق إلى وجود عائلات شاركت في التظاهرة.

جدير بالذكر أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 32226، فيما بلغ عدد المصابين 74518، وفق بيان أصدرته وزارة الصحة في القطاع.


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