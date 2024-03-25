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تظاهر أردنيون مساء الأحد بمحيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في العاصمة عمّان تضامنا مع قطاع غزة.

وقالت قناة "المملكة" إن الأعداد بالآلاف بالرغم من برودة الطقس وصعوبة الوصول للمكان بسبب إغلاق المداخل المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمّان.



ولفتت إلى أن التظاهرة نددت بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وجاءت دعوات التظاهر بعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المستمرة بحصار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وذكرت القناة الأردنية أن هناك تواجدا أمنيا كبيرا لمنع أي تصعيد أو إجراءات تعكر التظاهرة.

وأشارت في السياق إلى وجود عائلات شاركت في التظاهرة.

جدير بالذكر أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 32226، فيما بلغ عدد المصابين 74518، وفق بيان أصدرته وزارة الصحة في القطاع.