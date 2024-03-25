نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، وجود أية اتصالات مع الدول الغربية بشأن التحقيق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس".



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين بهذا الشأن: "لا توجد أية اتصالات مع الغرب الآن بهذا الصدد".



وأضاف أن الأجهزة الأمنية الروسية ستقوم بتحليل جودة أمن وحماية المرافق العامة بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس"، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة تعمل بلا كلل وتتعامل مع كل التهديدات والتحديات التي تواجهها.



وتابع: "المعلومات المتعلقة بهجمات إرهابية محتملة تصل عبر الأجهزة الأمنية ولا يتم الكشف عنها"، مشددا على أن القضايا الرئيسية بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين تتعلق حاليا بالهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس".



وفيما يتعلق بشأن احتمال إلغاء التجميد المعمول به حاليا لعقوبة الإعدام في روسيا، اكتفى بيسكوف بالقول: "إن الكرملين لا يشارك حاليا في المناقشات حول إمكانية إلغاء وقف عقوبة الإعدام في روسيا".



• ضبط المتهمين



وكانت السلطات الروسية عرضت لقطات لأربعة رجال متهمين بتنفيذ الهجوم الدموي على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو وهم في المحكمة بعد استجوابات كشفت أن أصولهم من طاجيكستان.



وقالت دائرة محاكم موسكو، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إن اثنين من الرجال اعترفا بالتورط في أسوأ فظائع تشهدها العاصمة الروسية منذ أكثر من عقدين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقررت المحكمة احتجاز الأربعة متهمين حتى 22 مايو المقبل.



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وأعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن الهجوم الذي نفذه مسلحون على حفل لموسيقى الروك في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" والذي أسفر عن مقتل 137 شخصا على الأقل الجمعة الماضي.



وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأصابع الاتهام إلى أوكرانيا السبت الماضي دون تقديم أدلة، وهو ادعاء نفته الحكومة الأوكرانية بشكل قاطع.



وشوهد المشتبه بهم الأربعة وهم يدخلون المحكمة مساء أمس الأحد، وكانت وجوههم متورمة وتظهر عليها كدمات بشكل واضح. وتم إحضار أحد الرجال إلى جلسة الاستماع على كرسي متحرك.



وقالت قناة "آر بي سي" إن جميع الرجال من طاجيكستان، وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إنه تم استجوابهم باللغة الطاجيكية.



ولم تكن هناك تفاصيل أخرى. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق إنه تم اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، من بينهم المشتبه بهم الأربعة.