ارتفعت أسعار الذهب الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 20 جنيهًا، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 4280 جنيهًا، مقابل 4260 جنيهًا في بداية التعاملات، وفقًا لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

ووفقًا للأسعار الرسمية للشعبة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 3668 جنيهًا، وزاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4891 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا ليصل إلى 34240 جنيهًا، مقارنةً بـ34,080 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم.

في الأسواق العالمية، استقر سعر الذهب بعد ثلاث جلسات من الخسائر، حيث تستوعب السوق أحدث تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

تم تداول المعدن النفيس بالقرب من 3010 دولارات للأوقية، أي أقل بنحو 50 دولاراً من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 3,010.96 دولار للأوقية بعد أن تراجع بنسبة 0.4% يوم الإثنين الماضي، فيما لم يشهد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري تغيراً ملحوظاً.

كما تراجع كل من الفضة والبلاتين بشكل طفيف، بينما ظل البلاديوم مستقراً.

وكان ترمب أعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات، وفرض ضريبة بنسبة 25% على مشتري النفط الفنزويلي، كما أشار إلى أن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات من الرسوم المتبادلة التي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

أدى الغموض في تصريحات ترمب المتضاربة حول التعريفات الجمركية إلى إرباك العديد من المستثمرين، إلا أن الذهب لا يزال مدعوماً بمخاوف من حروب تجارية واسعة النطاق، واضطرابات جيوسياسية ناجمة عن سياسات الرئيس الأميركي.

وارتفع المعدن النفيس بنسبة 15% هذا العام، بعد ارتفاعه بأكثر من 25% في عام 2024.