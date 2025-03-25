مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نقدر دور الهلال الأحمر المصري في إغاثة الشعب الفلسطيني

التقى السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، اليوم، الدكتورة أمل الإمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك في إطار دور المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والهلال الأحمر المصري لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وتناول السفير الحديث بشأن الحصار الإسرائيلي القاتل على قطاع غزة والذي هو أداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، ضد الشعب الفلسطيني.

ومن جهتها أطلعت الدكتورة الإمام السفير العكلوك على الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري لإغاثة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الآليات والطرق التي من خلالها يتم التنسيق لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة عندما تكون المعابر مفتوحة، وكذلك ما يقوم به الهلال الأحمر لمساعدة الجرحى والمصابين والعالقين الفلسطينيين في مصر.

وعبر العكلوك عن شكره وامتنانه للدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في إغاثة الشعب الفلسطيني والعمل على إيصال مئات القوافل من المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي، وعن دوره المخلص في مساعدة الجرحى والمرضى الذين يتلقون العلاج في مصر.

كما اصطحبت الدكتورة أمل الإمام السفير العكلوك بجولة داخل مقر الهلال شملت آلية تعبئة المساعدات، واطلعته على آلية العمل التي يقومون بها من خلال عدد من المتطوعين الذين جاءوا ليتضامنوا مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في الزيارة من مندوبية فلسطين كل من الدبلوماسيين: سكرتير ثالث عُلا عامر الجعب، وسكرتير ثالث ماهر أسامة مسعود.