دعوى قضائية بأمريكا تتهم المدافعين عن الفلسطينيين بجامعة كولومبيا بالدعاية لحركة حماس

رُفعت دعوى قضائية على منظمي ومؤيدي الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا أمام محكمة مانهاتن الاتحادية تتهمهم بالعمل كذراع دعائية وشركة علاقات عامة داخلية لحركة حماس في مدينة نيويورك وفي الحرم الجامعي.

وتقدم بالدعوى تسعة مواطنين أمريكيين وإسرائيليين من المتضررين من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وفق وكالة رويترز.

ومن بين مقدمي الدعوى أقارب لأشخاص قُتلوا أو أُخذوا كمحتجزين، واثنان من المنتسبين إلى جامعة كولومبيا أبلغا عن تعرضهما لسوء المعاملة هناك.

ويتهم المتقدمون بالدعوي منظمي ومؤيدي الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بتنسيق جهودهم منذ عام 2023 مع حماس لدعم هجماتها.

ومن بين المتهمين محمود خليل الذي ساعد في قيادة احتجاجات كولومبيا وكان مفاوضا بين إدارة الجامعة وتحالف المجموعة الطلابية والمتهم بين آخرين بالضلوع في حملة ضغط لسحب استثمارات جامعة كولومبيا من إسرائيل.

ومن بين المدعى عليهم الآخرين جماعة متحدون طوال حياتنا من أجل فلسطين، وطلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين، وصوت كولومبيا-بارنارد اليهودي من أجل السلام، وبعض قيادات هذه الجماعات.

وجاء في الشكوى: «من غير الجائز قانونا لحماس أن تستعين مباشرة بشركة علاقات عامة في الولايات المتحدة أو أن تستأجر منفذين لفرض إرادتها على المدن الأمريكية».