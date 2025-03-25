خبير بيئي يطالب بتطوير شاطئ حنكوراب مع الحفاظ على طبيعته الفريدة

طالب الدكتور أحمد حسن توفيق، الخبير في شؤون البيئة والتنوع البيولوجي، بضرورة تكثيف جهود تطوير شاطئ رأس حنكوراب ومحمية وادي الجمال، بما يحقق التوازن بين تنشيط السياحة البيئية والحفاظ على الطبيعة الفريدة للمنطقة.

وقال توفيق في تصريح لـ" الشروق": "شاطئ حنكوراب واحد من أجمل الشواطئ المصرية، ويعد كنزًا طبيعيًا لما يتمتع به من مياه فيروزية نقية وشعاب مرجانية نادرة، وهو ما يجذب عشاق الغوص والمغامرة من مختلف دول العالم. ومع ذلك، لا يزال يفتقر إلى بعض الخدمات السياحية الأساسية التي يمكن أن ترفع من جاذبيته، مثل أماكن استراحة مناسبة، ومرافق بيئية متوافقة مع معايير الاستدامة".

وشدد على أهمية تبني رؤية شاملة لتطوير المنطقة، موضحًا أن أي مشروعات سياحية جديدة يجب أن تلتزم بمعايير صارمة لحماية البيئة، خاصة أن الشاطئ يعد موطنًا طبيعيًا للسلاحف البحرية التي تتخذ من رماله ملاذًا آمنًا للتعشيش.

وأضاف: "نحتاج إلى خطط واضحة لتنظيم الأنشطة السياحية بطريقة تمنع الإضرار بالشعاب المرجانية، مع توعية الزوار بضرورة احترام البيئة الفريدة للمنطقة".

وأشار إلى أن تطوير حنكوراب سيسهم في تعزيز السياحة البيئية في مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المستدامة، مما يجعله نموذجًا ناجحًا للسياحة الصديقة للبيئة.

واختتم حديثه قائلاً: "إذا تمت إدارة عمليات التطوير بشكل علمي مدروس، يمكن أن يصبح حنكوراب وجهة عالمية بارزة للسياحة البيئية، دون المساس بثرواته الطبيعية الفريدة".