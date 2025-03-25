المنتج عبد الله أبو الفتوح يدعو لإنتاج مسلسلات من 4 حلقات

دعا المنتج عبد الله أبو الفتوح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الى العودة لإنتاج مسلسلات قصيرة جدا تتكون من ٣ أو ٤ حلقات فقط، وربما ٦ أو ٨ حلقات أيضا رغم صعوبتها الإنتاجية على كل الأطراف من منتجين وقنوات، معللا بأن مسلسلات ال١٥ حلقة أصبحت تحتوي على حشو ومط وتطويل يتسببان في ملل للمشاهد.

وقال أبو الفتوح في منشور عبر فيسبوك: "طب ما نحاول ننزل بعدد حلقات المسلسلات من ١٥ ل ٨ أو ٦.. طب ما نعمل مسلسلات ٣ حلقات و ٤ .. إيه المانع يعني؟؟".

وتابع "عارف إنها إنتاجيا صعبة التنفيذ على القنوات والمنتجين بس الحشو الزايد اللي ملوش لازمة بيخنق الناس ويخليهم يهربوا منك".

يذكر أن أبو الفتوح أنتج هذا العام ٣ مسلسلات ناجحة تنتمي لفئة ال١٥ حلقة، حيث عرض له في النصف الاول من رمضان مسلسلات "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، و"٨٠ باكو" بطولة انتصار وهدى المفتي ورحمة أحمد، وفي النصف الثاني من رمضان يعرض له مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة محمد فراج وهبة مجدي.